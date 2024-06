A Naughty Dog nem lesz örökké The Last of Us stúdió

A The Last of Us eredeti, 2013-as megjelenése óta a Naughty Dog összesen hat különálló címet adott ki, köztük két különálló játékot, egy DLC-s spin-offot, egy remake-et és két remastert, Neil Druckmann most beszélt a jövőről.

Druckmann a The Last of Us tévésorozat producere, valamint néhány epizód írója és rendezője volt, a franchise sikere ellenére azonban a Los Angeles Timesnak tegnap elmondta, hogy a Naughty Dog a. "Ígérem nektek, nem leszünk örökké The Last of Us stúdió" - fogalmazott.Druckmann azt is elmondta, hogy számos játék, köztük "több egyjátékos projekt" is fejlesztés alatt áll jelenleg a Naughty Dognál és hangsúlyozta, hogy nem mind The Last of Us cím lesz. Mindössze hasonlóak lesznek, méghozzá olyan szempontból, hogy "a történettel és a karakterekkel, különösen a kapcsolatokkal vannak átitatva."