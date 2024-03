Videós kedvcsináló érkezett az Alone in the Dark megjelenésére

A mai nap folyamán megjelent az Alone in the Dark Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re és ennek fejében a THQ Nordic egy új videós kedvcsinálót adott ki, amelyben betekintést nyerhetünk a rettegés középpontjába.

A történetünk szerint egy nyomozó, nevén Edward Carnby és egy határozott hölgy sorsa egybeforr, hiszen detektívünk feladatot kap, miszerint meg kell találni a história női főszereplőjének nagybácsiját. A, a valóság elől elrejtve.Az Alone in the Dark Playstation 5-ön, Xbox Series X/S-en és PC-n is elérhető, és egy ízig-vérig horror kalandot ígér, amely ha magával ragad, akkor többé nem enged minket a fény útjába. A már említett videós előzetes pedig alább tekinthető meg.Ha nem olvastad még Alone in the Dark (2024) tesztünket, ide kattintva pótolhatod!

