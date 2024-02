Vélhetően elkezdődött a The Last of Us második évadának forgatása

Pedro Pascal továbbra is a pillanat embere: a 2024-es People's Choice Awardson az év férfi tévésztárja lett, méghozzá a The Last of Usban Joel szerepéért kapta meg a díjat és úgy tűnik, hogy végre forgatják a második évadot.

Pedro Pascal wins 'Male TV Star of the Year' at 29th Annual Critics Choice Awards for The Last Of Us pic.twitter.com/Xj2eiLKNoe — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 19, 2024

Mint kiderült, Pedro Pascal nem tudta személyesen átvenni a díjat, miután. "Most éppen Vancouverben vagyok. Annyira szeretném, ha mindannyiótokkal együtt lehetnék" - fogalmazott. És hogy mit csinálhat ott? Bár nem mondta ki, de az már novemberben ismerté vált, hogy ott forgatják a sorozat második évadát.Arról viszont beszélt, hogy hihetetlen szerencsének tartja, hogy a sorozat alkotói őt választották ki és hogy Bella Ramseyvel végigcsinálhatja. A The Last of Us második évada természetesen a játék második részét adaptálja, amely egy HBO-s promó szerint 2025-ben kerül képernyőre.