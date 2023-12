Egy HBO-előzetes megerősítette, 2025-ben jön a The Last of Us második évada

A The Last of Us tévésorozat második évada a tervek szerint 2025-ben debütál - a megjelenési időt egy új trailerben erősítették meg, amely az HBO idén és jövőre érkező legfontosabb címeit mutatja be.

Az már korábban kiderült , hogy a második évad forgatása, - amelyet az írósztrájk akadályozott meg, - 2024. február 12-én kezdődik. Az első évad kilenc része a 2013-ban megjelent The Last of Us és a következő évben megjelent Left Behind DLC eseményeit dolgozta fel.Mindössze két és fél héttel az évad rajtja után közölték , hogy jön a folytatás, de ezt a fenti okok eléggé megakasztották. Most némileg konkretizálták, hogy mikor is számíthatunk a második szezonra: azHa már a sorozatokál vagyunk: az Androgeek cikkéből kiderül, jövőre jön a Sárkányok háza második évada, a The Penguin sorozat és a Törvény nevében negyedik évada is.

Nézd nagyban ezt a videót!