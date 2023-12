Csak februárban indulhat a The Last of Us második évadának forgatása

Bár minden akadály elhárult a munkálatok elől, a legfrissebb hírek szerint csak februárban indulhat útnak a The Last of Us televíziós sorozat folytatása, amiről maga a showrunner beszélt egy podcast keretein belül.

Craig Mazin ugyanis az A Night in the Writers' Room vendége volt, ahol több nagy sorozat írója is megjelent, így emberünk ideálisnak tartotta a közeget ahhoz, hogy bejelentse: a jelen állás szerint, ami jelenleg egy kőbe vésett dátum.Hogy ezt követően mennyit kell várni majd a sorozat bemutatójára, az egyelőre nem derült még ki, ellenben szinte biztosak vagyunk benne, hogy jövőre még nem lesz premier, hanem a korábbi híreknek megfelelően legkorábban 2025-ben számíthatunk ilyesmire.