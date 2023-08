Várható volt: törölték a The Last of Us klónját a Nintendo eShopjából

A The Last Hope: Dead Zone Survival, a The Last of Us utánzatát eltávolították a Nintendo Switch eShopból, a törlés a Sony Interactive szerzői jogi igénye miatt történt, de széleskörű ellenérzéseket és kritikákat is kapott.

A The Last Hope: Dead Zone Survival némi feltűnést keltett, amikor megérkezett az eShopba július elején, mivel úgy tűnt, hogy a Naughty Dog által készített The Last of Us másolata. Sok felhasználó rámutatott, hogy a játék címe, előzményei, a főszereplők kinézete és aidézik.Ráadásul az áruházi oldala is ócska volt, FPS-nek jelölték, annak ellenére, hogy harmadik személyű nézetben volt elérhető. A játékot mostanra törölték, a Nintendo Life vizsgálata megerősítette, hogy már nem található meg az eShopban. Hivatalos közleményt nem adtak ki, de szinte biztos, hogy a Sony Interactive szerzői jogi igénye miatt történt a törlés, hiszen a The Last Hope YouTube-on található trailerét is eltávolították, ott pedig megerősítik, hogy emiatt.Maga a játék egyébként csapnivaló volt a különböző beszámolók szerint, nem is volt működőképes, a fejlesztése hanyag és lusta volt. Így kissé furcsa, hogy a Nintendo egyáltalán megengedte, hogy egy ilyen kétes minőségű termék felkerüljön az eShopjába, nem meglepő, hogy a játékot mostanra levették.A hivatalos előzetest tehát törölték, de egy másik csatornán megmaradt az utókornak elrettentésképpen:

