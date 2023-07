Megjelent a The Last of Us klónja a Nintendo eShopjában

A játékiparban elfogadható és normális, hogy a játékok elemeket vesznek át egy másikból, hogy új és izgalmas módon valósítják meg az elképzeléseiket, most azonban a The Last of Us Part 1 furcsa klónja jelent meg.





Időről időre felbukkan egy-egy játék, amely egy kicsit túl közel kerül az eredeti címhe és most The Last of Ushoz is megjelent egy. A Redditen egy velvcoat nevű felhasználó osztott meg képet, amelyen acímlapján.A cím betűtípusától kezdve a karakterek dizájnjáig, mindent tagadhatatlanul erősen a The Last of Us ihlettet, a hozzászólók viccesnek találták és "Joe és Ellen kalandjaiként" jellemezték. Egyelőre nem tudni, hogyan került a játék az eShopba, kereskedelmi kiadásként a Sony biztos szemmel tartja, hiszen túlságosan hasonlít a The Last of Ushoz ahhoz, hogy jogi lépés nélkül maradjon.