Váratlanul bemutatott egy autós teasert a The Day Before

Az Fntastic kiadott egy új teaser trailert a The Day Before posztapokaliptikus túlélőjátékához, a rövid videó alig több mint 30 másodperc hosszú és elég szokatlan, ugyanis egy kietlen várost láthatunk egy száguldó sportautóval.

A Fntastic interjút adott a WellPlayed portálnak is, hogy részletesebben bemutassák a címet, valamint a játék neve körüli folyamatban lévő jogi kérdéseket. Az év elején a stúdió kénytelen volt kilenc hónappal elhalasztani a The Day Before t, miután a játékot "egy magánszemély kérésére" levették a Steamről.A Fntastic azt mondta, hogy "elsődlegesen továbbra is magának a játéknak a fejlesztésére összpontosítanak", a védjegyekkel kapcsolatos kérdéseket pedig a The Day Before "újonnan alakult új-zélandi vegyesvállalata", a MytonaFntastic kezeli. Biztosították a rajongókat arról is, hogy alesz.

