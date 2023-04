Viszatér a Steamre a The Day Before, állítólag lesz bétateszt is

Kiderült, hogy a The Day Before bétája 2023-ban elindul és fogadkoznak, hogy a túlélőjátékot visszahozzák a Steamre és a zombis lövöldözős játékot még a közelgő megjelenési dátuma előtt ki lehet majd próbálni.

Februárban a Fntastic közölte , hogy nem az övék a játék címének védjegye, hanem egy naptár alkalmazás készítőjénél van, később a The Day Before t törölték a Steamről. Most a cím egyik adminisztrátora, Kentain Discordon azt írta, "keményen dolgoztunk azon, hogy a játék megfeleljen a magas elvárásainknak, és biztosak vagyunk benne, hogy megéri majd várni."Hozzátette, a megjelenés előtt lesz bétateszt, a játékosok "értékes visszajelzéseket adhatnak, amelyeket felhasználhatunk a végleges termék tökéletesítéséhez." Kentain elárulta azt is, a "csapat dolgozik azon", hogy visszatérjen a Steamre a játék és megerősítette a The Day Before november 10-i megjelenési dátumát.