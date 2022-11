Ütős kedvcsinálóval mutatkozott be a Far Cry 6 következő kiegészítője, a Lost Between Worlds

Igaznak bizonyultak a pletykák, a Ubisoft lövöldözős játéka, a Far Cry 6 hamarosan egy új sztoriközpontú kiegészítővel fog bővülni, a Ubisoft pedig friss előzetest is hozott a hamarosan érkező csomaghoz, a trailerből pedig számos érdekesség is kiderült.