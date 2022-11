Néhány nap múlva bejelentik a Far Cry 6 új DLC-jének megjelenési dátumát

Az új DLC-t egy Aggiornamentia Lumia Twitter-felhasználó szivárogtatta ki elsőként szeptemberben, aki elárulta, hogy a következő hónapokban megjelenik a Far Cry 6 Game Of The Year kiadása és a pletykák szerint az új kiadás mellé egy vadonatúj kiegészítőt is közreadnak.

Annak ellenére, hogy Game Of The Year kiadás még októberben megjelent, az új Lost Between Worlds kiegészítő részleteit a Ubisoft nem árulta el, most azonban úgy tűnik, hogy végre megkapjuk a DLC megjelenési dátumát Far Cry 6 : Game Of The Year kiadás hivatalos leírásában az olvasható, hogy tartalmazni fog egy "teljesen új kiegészítőt, a Lost Between Worldst", amely "hamarosan érkezik", mindez azt jelentheti, hogy a DLC a 120 dolláros (nagyjából 47 ezer forint) kiadás része lesz. A Far Cry 6 , amelyben Giancarlo Esposito egy Yara nevű őrült diktátorhoz adta az arcát, már elérhető PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X|S-re és PC-re.