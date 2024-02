Újra megvásárolható a Steamen a The Day Before, de ne tévesszen meg senkit

Úgy tűnik, visszatért a The Day Before Steam oldala, legalábbis első ránézésre, az MMO-nak szánt, de inkább extrakciós lövöldözős cím olcsóbb, mint valaha, de egy kis nyomozás után kiderül, hogy ez nem az a játék.

A botrányos megjelenést követően a The Day Before t eltávolították a Steamről és mindenki, aki megvásárolta, visszakapta a pénzét, januárban pedig a szerverek is leálltak. Most azonban - legalábbis a felszínen - úgy tűnik, hogy a The Day Before visszatért: trailer, leírások és egy 2.200 forintos árcímke a Steamen Február 15-ig ez az áruházi oldal egy teljesen más játékhoz tartozott, a Carrot The Cathez, azonban az elmúlt 12 órában az oldal minden adatát megváltoztatták. Így létrejött egy- vagyis mindenkinek ajánlatos elkerülnie, vélhetően rosszindulatú csalásról van szó.