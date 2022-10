Újabb részletek derültek ki a szörnyvadász játékról, a Wild Hearts-ról

A Dynasty Warriors fejlesztőinek új játéka, a Wild Hearts a héten mutatkozott be egy friss előzetessel , nemrég pedig egy interjúban újabb részleteket árultak el a fejlesztők az EA és a Koei Tecmo közös szörnyvadászos akció-szerepjátékáról.

A Koei Tecmo két vezető beosztású embere, Kotaro Hirata és Takuto Edagawa az amerikai IGN-nek adott interjút, ahol számos újdonságról számoltak be. A Karakuri névre hallgató ősi technológiát harcok közben tudjuk majd használni, különféle vadászeszközöket tudunk majd gyártani az összegyűjtött alapanyagokból.A készítők azt is elmondták, hogy. A harcrendszerre is kitértek a fejlesztők, a kitérés, az ugrás, a csúszás és a mászókötél is fontos szerepet fognak játszani a szörnyvadászat során, a Karakrui technológiák pedig a harcok során is a segítségünkre lesznek. Wild Hearts 2023. február 17-én fog megjelenni PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re. A Koei Tecmo elmondása szerint a PS4 és az Xbox One teljesítményét nem tartották elégségesnek a játékhoz, a szörnyvadászos ARPG ezért csak az újgenerációs konzolokra fog ellátogatni, a játékon pedig már négy éve dolgoznak.

