Hangulatos előzetessel mutatkozott be a Monster Hunter jövőbeli riválisa, a Wild Hearts

Az Electronic Arts és a japán Koei Tecmo közös szörnyvadász játéka, a Wild Hearts egy piszok látványos előzetessel mutatkozott be, az előzetes mellett új infók és érdekes részletek is kiderültek a Monster Hunter riválisáról.













Nem is olyan rég írtunk róla az oldalon, hogy ma fontos bejelentés lesz a Wild Hearts kapcsán, erre tessék, itt is a beharangozó előzetes. Az Omega Force szárnyai alatt készülő projekt az EA Originals címere alatt érkezik,Az Azuma névre hallgató, különféle fantasy elemekkel átszőtt távol-keleti világ várja majd a kalandorokat. A célunk az egykor békésen éldegélő Kemonok megfékezése lesz, akik változatos formában és méretben bukkannak majd fel. Magányos farkasként vagy két társunkkal közösen, co-op-ban is elindulhatunk majd a szörnyvadászatra, sőt, a crossplay-nek köszönhetően a világ más kalandorainak is besegíthetünk majd. Wild Hearts pontos dátumot is kapott, 2023. február 17-én érkezik a játék PlayStation 5, Xbox Series X|S és PC-s platformokra. További jó hír, hogy még az idén, október 5-én játékmenet videót is kapunk majd a programból, addig is kedvcsináló gyanánt íme pár screenshot és a friss előzetes:

Nézd nagyban ezt a videót!