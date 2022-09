Újabb mérföldkőhöz ért a Cyberpunk 2077, megdöntötte a The Witcher 3 rekordját

A CD Project RED cyberpunk akció-szerepjátéka, a Cyberpunk 2077 a döcögősre sikerült rajt után úgy tűnik, hogy kezd ismét magára találni, a játékosok elkezdtek ismét visszatérni Night City-be.

A CD Project RED a botrányosra sikeredett rajt után rengeteg dolgot javított, helyrepofozott, viszont ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk , az igazi lökést a nemrég megjelent Cyberpunk Edgerunners anime és az 1.6-os frissítés adta meg a játéknak.Ezen a héten egymillió játékos kalandozott Night City utcáin, a SteamDB adatbázisa szerint pedig a Cyberpunk 2077 sikeresen túlszárnyalta a The Witcher 3-at. Ríviai Geralt kalandját a Netflix-sorozat érkezésekor 103 329 játékos tolta Steamen, Valve adatai alapján.Kíváncsian várjuk, hogy meddig tart ki ez a lendület, a Cyberpunk 2077 következő nagy DLC-je, a Phantom Liberty 2023-ban fog érkezni PC-re és az újgenerációs konzolokra, addig meg is kell valahogy tartani a most szerzett játékosokat.

Nézd nagyban ezt a videót!