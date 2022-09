Két DLC is érkezik a Cyberpunk 2077-hez, az egyiket már ki is próbálhatjuk

A CD Project RED cyberpunk stílusú akció-szerepjátéka, a Cyberpunk 2077 jövőre kapja meg az első nagy sztoriközpontú DLC-t, viszont addig sem maradunk tartalmak nélkül, megérkezett a Cyberpunk Edgerunners animéhez kapcsolódó update a játékba.









, amit egy másik karakter használ a sorozatban. A mai naptól elérhető 1.6-os frissítés lesz az utolsó nagyobb update a PS4 és az Xbox One konzolokhoz, természetesen kisebb javításokat a régebbi verziók is kapni fognak.Bekerült végre a transmog rendszer, amelynek köszönhetően testreszabhatjuk karakterünk kinézetét anélkül, hogy megváltoztatnánk a statisztikáit. Továbbá mostantól a Cyberpunk 2077 mentései platformoktól függetlenül is elérhetőek lesznek, emellett új fegyverek, kiegészítők is érkeztek az 1.6-os frissítéssel.A jövőre érkező DLC-ről viszont még nem sokat árultak el a készítők. Visszatér a korábbi főhős, V, aki az Új Egyesült Államok titkosügynökeként Night City egy teljesen új területét fogja majd bekalandozni. Új karakterek és visszatérő szereplők egyaránt megfordulnak majd az új sztorifejezetben, természetesen Johnny Silverhand is tiszteletét teszi majd Keanu Reeves alakításában. A Phantom Liberty 2023-ban fog érkezni PC-re és az újgenerációs konzolokra.

