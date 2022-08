Napra pontos premierdátumot kapott a CD Projekt RED masszív felügyelete alatt készülődő Cyberpunk: Edgerunners című anime, amiről megtudtuk, hogy szeptember közepén végre elrajtolhat a Netflix kínálatában.

A premier, tehát ezen a napon indul az első évad, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik alaposabban is elmerülni a Cyberpunk 2077 különleges világában, méghozzá tíz epizódon keresztül, a főszerepben egy David Matzinez nevű utcakölyökkel.A sorozatot egyébiránt Hiroyuki Imashi rendezi, a megvalósításban pedig nagy szerepet játszott a Studio Trigger is, egyszóval érdemes lehet majd odafigyelni rá, mert rögtön az első szezontól is magas minőség várható.