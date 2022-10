Újabb jelet küldött az EA, hogy közel lehet az új Need for Speed bejelentése

Ismét nagy izgalom kerekedett az új Need for Speed-játék háza táján, melynek érkezését már hónapok óta pletykálják , azonban az EA eddig nem igazán reagált semmit az aktuális részt érintő szóbeszédekre.

Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Mostanáig, hiszen egy Twitter-felhasználó vette a bátorságot, és közvetlenül a hivatalos Need for Speed csatornának tette fel kérdését, miszerint leleplezik-e a héten a sorozat új epizódját vagy sem? Az ilyen kérdésekből tonnaszám érkezik a csapathoz naponta, erre azonban most mégis reagáltak!Bár bőbeszédűek nem voltak, azonban, ami azon túl, hogy egyfajta reakció, a rajongók szerint határozottan arra utal: érdemes nyitva tartani a szemünket, mert valami nagy dolog közeleg.