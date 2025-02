Új trailerrel jelentkezett az Until Dawn mozi

A Sony és a Screen Gems nagyvászonra szánt Until Dawn adaptációjának első teaserje úgy tűnt, mintha csak egy újabb természetfeletti horror lenne, de az előző és a most megjelent is ismerős mechanikákat mutat be a játékból.

Az Until Dawn új trailerében az öreg Hill (Peter Stomare) nem árulja el Clovernek (Ella Rubin) és barátainak, hogy milyen veszélybe keveredtek, de a fiatalok gyorsan rájönnek. A furcsa épület, amelyben megszállnak, képes visszasodorni őket az időben, miután különböző szörnyek ölték meg őket és egy újabb esélyt kapnak, hogy túléljék az éjszakát.Ez már az Until Dawn első teaserében is nyilvánvaló volt, de az kevésbé volt érthető, hogy a film hogyan fogja korlátozni az egyes karakterek extra életének számát. Úgy tűnik, mintha néhány hős kifogyhatna ebből, mielőtt el tudnának menekülni, ami, amikor április 25-én a mozikba kerül.

