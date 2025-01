Itt az Until Dawn mozi első trailere!

Az Until Dawn mozis adaptációját tavaly januárban jelentették be, júniusban pedig több főszereplőt is megerősítettek, most a Sony Pictures Entertainment betekintést engedett a produkcióba, amely szerint egyfajta időhurkot alkalmaznak majd.

A lent megtekinthető trailerben Gary Dauberman író és producer, valamint David F. Sandberg rendező ad betekintést a filmbe. Sandberg, aki korábban az Amikor kialszik a fény, az Annabelle 2. és a Shazam rendezője volt, azt mondta, a, de kibővíti az univerzumot.A játékban hőseink különböző döntéseket hoznak és különböző módokon halhatnak meg, a filmben ez úgy néz ki, hogy az események újrakezdődnek és aztán újra próbálkozhatnak. Minden alkalommal, amikor visszatérnek az életbe, olyan, mintha egy új horrorban lennének és a túléléshez hajnalig kell kibírniuk.

