Új lendületet kapott a Diablo IV a Game Passen

A Microsoft március végén végre elhozta az első Activision-Blizzard címet az Xbox Game Pass kínálatába , a Diablo IV érkezése pedig máris hatalmas lökést adott az Xbox platformnak, derül ki az Xbox vezetőjének, Sarah Bondnak a dolgozóknak küldött tájékoztatásából.

Bond azt írta, az Xbox gyorsan a Diablo IV játékosok első számú platformjává vált a Game Pass által, miközben a Battle.netet, a Blizzard online platformját integrálták. Megemlítette még, hogy elindították a CoD: Warzone Mobile t, és készülnek a Hellblade II-re, az Avowedre és az Indiana Jones and the Great Circlere.A Diablo mindig is PC-központú sorozat volt, így nem kis teljesítmény, hogy az. Természetesen még nagyon közel vagyunk a Game Passes megjelenéséhez és még nem látni, hogy hosszú távon hogyan teljesít majd a Diablo 4 a Microsoft szolgáltatásában.