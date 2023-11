Új helyszínek és mód már biztos a The Last of Us Part II Remasteredben

A Sony új részleteket árult el a nemrég bejelentett The Last of Us Part 2 Remasteredről, a január 19-én PS5-re megjelenő cím tartalmazni fog három "Lost Levelt", valamint egy No Return című roguelike túlélő módot.

All 3 Lost Levels have been revealed for The Last of Us Part 2 Remastered



- Boar Hunt ????

- Jackson Dance ????

- Sewers ???? pic.twitter.com/gYvCBF7D6D ? DomTheBomb (@DomTheBombYT) November 22, 2023

A helyszínekről és a módról friss részleteket erősítettek meg a termékoldalon. A Lost Levels-ben, amelyek az eredeti The Last of Us Part II-ben nem szerepeltek: Sewers, Jackson Party és Boar Hunt - írta a Sony. A No Returnben pedig először próbálhatunk ki több karaktert, ebben a túlélés a lényeg.Dina, Jesse, Lev és Tommy bőrébe is bújhatunk, mindannyian egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy különböző játékstílusokat kínáljanak. A No Returnben minél tovább kell túlélnünk egy sor véletlenszerű találkozást követően és különböző ellenségekkel nézhetünk szembe.