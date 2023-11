Hivatalos: januárban jön a The Last of Us Part II Remastered

Miután éjszaka több információ is kiszivárgott, a Naughty Dog hivatalosan is bejelentette a The Last of Us Part II Remastered -et PS5-re és a PS4-tulajdonosok 3.500 forintért frissíthetnek a PS5-ös verzióra és a mentéseik is átkerülnek.

A 2021-es The Last of Us Part 1 PC-re is megjelent, de nem volt szó arról, hogy a Part 2 a PlayStation 5-ön kívül más platformra is érkezne. A The Last of Us Part II Remastered , az előrendelések pedig december 5-én indulnak.A remaster tartalmazni fogja a teljes DualSense támogatást, a fejlesztői kommentárokat és a kihagyott szinteket, amelyek nem kerültek be az előző kiadásba. Természetesen továbbfejlesztett grafikával érkezik, beleértve a natív 4K kimenetet a Fidelity Modeban, 4K-t a Performance Modeban, az Unlocked Framerate opciót a VRR-t támogató TV-k számára.Továbbá megnövelt textúrafelbontást, javított árnyékminőséget, animációkat ígérnek. Egy új rogue-like módot is kapunk és általánosságban több különböző, feloldható karakterrel lehetünk, amelyek közül néhány még soha nem volt játszható a The Last of Us franchiseban.

