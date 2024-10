Tavasszal kerül a mozikba az Until Dawn mozifilm

A Sony januárban jelentette be, hogy a 2015-ös Until Dawn PS-játék filmadaptációját tervezi elkészíteni és gyorsan haladnak a gyártással, ugyanis a hónap elején David Sandberg rendező közölte, hogy a forgatás befejeződött.

Az Until Dawn kultikus kedvenc lett a horrorjáték-rajongók körében az elágazó narratívával, az eredeti játék pedig nemrég kapott egy remake-et (Game Channel teszt itt ). Az adaptáció egyik nagy kérdése, hogy a sok lehetséges befejezés közül melyiket választják, illetve, hogy a sikeres The Super Mario Bros. Movie , vagy a katasztrófa Borderlands útjára lép-e.Sandberg az Amikor kialszik a fény és az Annabelle 2. - A teremtés című mozikkal már komoly tapasztalattal rendelkezik a horrorszakmában, a forgatókönyvíróhoz, Gary Daubermanhoz pedig az Annabelle-sorozat, az Az és az Az - Második fejezet is kötődik. Az első jelek nagyon biztatóak, a Screen Gems bejelentése alapján pedig