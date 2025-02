Talán 2027-ben érkezhet The Elder Scrolls VI

A minap beszámoltunk róla, hogy a Bethesda egy aukció részeként egy pénzes rajongójának lehetőséget kínál arra, hogy szerepet kapjon a The Elder Scrolls VI -ban, ami sokak szerint fontos marker lehet a megjelenés szempontjából.

Erre hívta fel a figyelmünket a humoros FartingSlowly felhasználó a The Elder Scrolls VI hivatalos subredditjén, ahol emlékeztetett rá, hogy annak idején a Starfield kapcsán is volt egy ilyen aukció, és ha hasonló rendszert követ a Bethesda, akkor ebből következtetni lehet a megjelenési dátumra.Ennél a játéknál ugyanis az aukció és a megjelenés között két és fél év telt el, és bár semmi sem garantálja, hogy a The Elder Scrolls VI -nál is ugyanez a menetrend zajlik majd le, de ha mégis, akkor az azt jelentené, hogy