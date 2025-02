Hónapok óta először ismét a The Elder Scrolls VI-ról beszélt a Bethesda

Gyakorlatilag a 2018-as bejelentés óta, azaz lassan már hét esztendeje semmit sem mondott a Bethesda a The Elder Scrolls-sorozat következő epizódjáról, azonban most történt valami, aminek apropójából ismét szóba kellett hozniuk.

Történt ugyanis, hogy a Bethesda elindított egy aukciót - a mi régiónkban nem elérhető -, amivel kapcsolatban kiemelte, hogy aki részeként a Make-A-Wish jótékonysági szervezetet a legnagyobb összeggel támogatja, az, amit minden idők egyik legjobban várt videojátékának nevezett a csapat.Mondanánk, hogy bárkinek lehetősége nyílik erre, de mivel a licit már most 7 ezer dollárnál áll, inkább a tehetősebbeknek lesz itt szerencséjük, de esetünkben nem is ez most a lényeg, sokkal inkább az, hogy a Bethesda hét év után ismét hivatalos keretek között említette meg a The Elder Scrolls VI nevét.