Szünetel a Fallout sorozat forgatása a Los Angeles-i erdőtüzek miatt

Los Angeles a történelem legnagyobb erdőtüzével néz szembe, a hírek szerint többen elhunytak és több tízezer embert evakuáltak, ez a film- és tévéiparra is hatással van, számos projekt, köztük a Fallout második évadának forgatását is leállították.

December 4-én hivatalosan is elkezdődött a Fallout várva várt második évadának forgatása, de sajnos alig több mint egy hónappal később a forgatás leállt a Los Angelesben pusztító tűzvész miatt. Ahogy arról a Variety és az IGN is beszámolt, a, ez a leállás első körben január 10-ig, péntekig tart.Pedig már júliusban jelentették, hogy a Fallout 2. évada a tervezettnél hamarabb elkészült, a forgatókönyvek már három hónappal a sorozat első évadának premierje után a kezükben vannak. Miután számos forgatási kép kiszivárgott , Jonathan Nolan rendező megerősítette, hogy az új évad a Fallout: New Vegasból merít majd ihletet.