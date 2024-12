Kiszivárgott néhány forgatási kép a Fallout sorozatról

Alig több mint egy héttel ezelőtt került fel az Internetre három kép, amelyek a Fallout második évadának egyik díszletéről készültek, ezekből kiderül, hogy Novac városa szerepel majd a folytatásban.





















Most kikerült még két fotó és azt is megtudhatjuk, mi jelenhet még meg az új évadban. Ahogy az egyik képen láthatjuk,látható, ami arra utal, hogy a frakció jelen lesz a sorozatban.Novac elég durván néz ki, bár ez nem meglepő, mert New Vegas az első évad legvégén sem festett a legjobban. Ha a graffitik összefüggenek, akkor lehetséges, hogy a Khanok kiterjesztették hatókörüket Nevadában és ismét konfliktusba kerültek egy másik frakcióval.Ami biztos, hogy az elkezdődött az új évad forgatása, hivatalos megjelenési dátum nincs, de a pletykák szerint csak 2026-ban kerül képernyőkre.