Szinte hihetetlen, mennyit időt töltöttek a játékosok az ingyenes Sims 4-el

Az EA szerint a The Sims 4 játékosok összesen 1,4 milliárd játékórát gyűjtöttek össze 2022-ben és a valószínűleg legismertebb életjáték rajongói idén még több Simet készítettek, mint tavaly, miután a Sims 5 bejelentése előtt ingyenessé tették.

Az EA az év végi összesítésben arról számol be, hogy a játékosok The Sims 4 -ben és 18,5 százalékkal több Sims karaktert hoztak létre, mint 2021-ben.Természetesen rengeteg ok volt rá, hogy 2022-ben belevessük magunkat a szimulátorba, a játék nem csak, hogy többeknek elérhetővé vált az ingyenességnek köszönhetően, de a The Sims 4 testreszabási frissítése lehetővé tette, hogy módosítsuk a karakterek nemét, romantikus és szexuális preferenciáit.2022-ben több figyelemreméltó frissítést is láthattunk a játékban, a The Sims 4 vérfarkasos kiegészítője pedig az okkult simek szereplőgárdájának különösen drámai kiegészítéseként ugrott be. Az biztos, hogy 2022 a Sims sorozat fontos éve volt, nemcsak a következő játékot jelentették be októberben , de a The Sims 4 is ingyenes lett.