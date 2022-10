Hivatalosan is készül a The Sims 5

Nagyszerű hírek érkeztek a Maxis háza tájáról, akik néhány órával ezelőtt egy nagyszabású, kifejezetten a The Sims-sorozatra koncentráló előadást tartottak Behind The Sims Summit név alatt, ahol már a játék jövője is szóba került.

Miközben eddig is ismert volt, hogy érkezik egy folytatás, egy ötödik epizód, ezért nagy meglepetést azért nem okozott a Maxis, ellenben így is megdobbant a szívünk, amikor Lyndsay Pearson a stream végén bejelentette:A Project Rene nevet viselő alkotásról egyelőre nincsenek konkrét részleteink, annyi azonban igen, hogy a korábbi részekhez mérten egy egészen új élményt kínál majd, méghozzá minden eddiginél jelentősebb szabadság és több lehetőség társaságában. Izgatottan várjuk az első mozgóképeket!

