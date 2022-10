Sorozat formájában tér vissza a The Medium című horrorjáték

A Bloober Team egy blogbejegyzésben számolt be arról, hogy TV-sorozat készül a 2021-es horror játékukból, a The Medium-ból, a munkálatokba pedig egy másik videojáték adaptáció producere is becsatlakozott.

A Bloober Team misztikus horrorja, a The Medium még 2021-ben debütált és habár nem lett egy kiemelkedő alkotás, a borzongató atmoszférájával és az izgalmas sztorijával egy korrekt szórakozásnak bizonyult. Úgy tűnik, hogy alkotók szeretnének visszatérni a játék világába, a Platige Image csapatával közösen készítik majd el a The Medium adaptációját.Tomasz Bagiński és a Bloober Team csapatának tagja, Piotr Babieno fogják majd irányítani a munkálatokat. Érdekesség, hogy, méghozzá a Netflixes The Witcher sorozatban.Sok minden még nem derült ki a készülő projektről, a blogbejegyzés szerint a Netflix adaptációi, a Cyberpunk: Edgerunners és az Arcane című sorozatok nagy hatással voltak a készítőkre. Kíváncsian várjuk, hogy a játék médiuma, Marianna tér-e vissza majd a sorozatban, vagy egy teljesen új történetet mesélnek majd el az alkotók.