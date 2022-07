Sok volt Diablo Immortal játékos inkább visszatér a Diablo 3-hoz

Miután rengeteg Diablo Immortal játékos hagyta ott a Blizzard legutóbbi RPG-jét a többség szerint lehúzós rendszer miatt, és a Diablo IV még elérhetetlen távolságban van, a franchise játékokra éhes rajongói most a Diablo 3 irányába fordultak.

Hamarosan érkezik ugyanis a 27. (huszonhetedik!!!) évad a játékba, ami a PTR szervereken július 12-től lesz elérhető, és szemlátomást rengeteg frissítést hoz majd a játékba a 2.7.4-es update-tel, és nem csak tartalmilag, de játékmentben is lesznek változások, így izzanak a Diablo fórumok, ahol nagyon sokan jelzik, hogy visszatérnek a játékhoz. Igaz, az oroszoknak már választási lehetőségük sincs Az Angelic Crucibles segítségével mindegyik osztálynak három megszentelt hatalma lesz, amelyek közül választhat. Például a barbár egy forgószéllel behúzza és megtartja a közeli ellenségeket, vagy épp a kalapács minden irányba szét tud csapni egyszerre, és minden hetedik karakterre lesújt.De az új szezon egyéb változásai között szerepel az a képesség is, hogyanélkül, hogy először be kellene fejeznie a kampányt. A frissítések sora persze itt nem áll meg, bővebb információkkal a patch notes szolgál.