Kitiltották az orosz és belorusz játékosokat a Diablo Immortalból

A Diablo Immortalt kiadó Blizzard a napokban jelentette be, hogy az orosz és a belorusz játékosokat bannolják a játékból, ami a második évad frissítésével meg is történt, így az adott régiókból minden felhasználói fiók kitiltásra került, a PC játékosok még VPN segítségével sem tudnak csatlakozni.

Úgy tűnik, a mobiljátékosok kis trükközéssel egyelőre azonban még elérik a szervereket, számolt be róla a Mobilgamer magazin, de minden bizonnyal a lehetőség viszont valószínűleg csak ideig-óráig él, mert már ott is kell VPN a belépéshez.A játékosok már a bejelentkezési felületet sem érik el egyébként, ahol, az okokat azonban nyilván nem kell keresni különösebben, hiszen amióta az orosz invázió tart Ukrajnában, rengeteg szankció éri nem csak az országot, hanem azokat a polgárokat is, akik nyilvánvalóan nem sok mindenben bűnösök.