Soha nem látott felvételek kerültek elő a most 20 éves Star Wars: KOTOR-ról

Egy, amelyet a 2001-es E3-on mutattak volna be a sajtónak, két évvel a játék megjelenése előtt. Az esemény kevésbé volt megtervezve, ez az összeállítás pedig olyan játékmenet- és történetelemeket tartalmaz, amelyek soha nem kerültek be a végleges kiadásba.Egy egyszerű diavetítéssel indul a karakterek koncepciórajzaiból, néhány lehetséges főszereplő korai vázlatát láthatjuk. Ezután kapunk néhány animációt is, a fejlesztő közben arról áradozik, hogy a karaktermodelljeiknek különálló ujjaik és pislogó szemeik vannak.Megmutatják a nyílt világot is, valamint kiderül, hogy Tarist érte a legnagyobb változás, hiszen láthatjuk, ahogy a játékos megpróbál elmenekülni egy Sith invázió elől, csakhogy Darth Malak rajtaüt - az események nem így zajlottak a végleges változatban.

Nézd nagyban ezt a videót!