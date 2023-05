Soha nem jelenik meg a Star Wars: KOTOR Remake?

Az Embracer Group vezérigazgatója nem nyilatkozott a Star Wars KOTOR Remakeről, határozottan "no comment"-et mondott, amikor a klasszikus Star Wars: Knights of the Old Republic régóta várt remakejéről kérdezték.

Az érdemi válasz megtagadása csökkentheti a régi rajongók reményeit, akiket izgatottan várják, hogy a Knights of the Old Republic modern értelmezésével játszhassanak. Az eredeti KOTOR remakejét egy 2021 szeptemberi PlayStation Showcase eseményen jelentették be egy rövid, de csábító trailerrel, amely Darth Malakot ábrázolta.Nemrég a Game Mess podcastjában a megbízható iparági bennfentes, Jeff Grubb azt mondta, hogy forrásai alapján úgy véli, hogy a KOTOR remake talán soha nem jelenik meg. Amikor a játék állapotáról kérdezték az Embracer Group vezérigazgatóját, Lars Wingefors-t,, nem kívánt nyilatkozni.A remake jelenleg egy kelet-európai Saber Interactive stúdió kezében van és a megjelenésére jelenleg nincs ütemterv. Egy 2022 augusztusi hír szerint akkor még legalább két év aktív fejlesztésre volt szükségük, hogy ez még mindig így van-e, azt nem tudni.