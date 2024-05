Shinji Mikamit is hidegzuhanyként érhette a Tango Gameworks bezárása

Napok óta arról csámcsog a sajtó, hogy a Microsoft bezárt négy olyan stúdiót is , amelyek előtt rengeteg potenciál lett volna a jövőre nézve, így a Hi-Fi Rush és a The Evil Within csapatai is mentek a lecsóba.

A történtekre pedig most Shinji Mikami is reagált, aki a Resident Evil-sorozat alkotójaként a Tango Gameworks alapítójaként bár ma már egy másik stúdió falai között alkot, azonban látszólag így is hidegzuhanyként érte, amit a redmondi óriás csinált, hiszen a Twitteren nagyon szűkszavúan reagált a történtekre.Mikami konkrétan ezt írta: "A Tango bezárt. Szomorú". A rövidke komment alapján, és ezért nem igazán tudott bővebben beszélni arról, hogy mit érez most saját gyermeke kapcsán.