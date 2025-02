Rövidesen bejelenthetik PS5-re a Hellblade 2-t

Újabb Microsoft-holdudvarhoz kapcsolódó videojáték köthet ki hamarosan a PS5 kínálatában - derült fény erre egy friss pletykának köszönhetően, amely ezúttal a Hellblade 2-ről hozta ezt az információt.

A pletykát nem más, mint a mindig jól értesült Jez Corden kürtölte világgá, aki úgy tudja, hogy a Sea of Thieves, a Hi-Fi Rush vagy az utolsó Forza Horizon után, és erről állítólag néhány órán belül hivatalosan is lehullhat a lepel.Úgy tudni ugyanis, hogy a Sony azért (is) tart State of Play eseményt , hogy annak részeként lerántsák a leplet a PS5-ös Hellblade 2-ről, így nincs más dolgunk, mint türelmesen várni egy kicsit és minden titokra fény derülhet.