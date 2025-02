Szerdán több mint 40 perces State of Play-jel készül a PlayStation

A Sony Interactive Entertainment (SIE) február 12-én, szerdán egy új State of Play prezentációt fog tartani, az esemény YouTube-on és a Twitchen követhető, a több mint 40 perces műsor magyar idő szerint 23 órakor kezdődik.

Tim Turi, a SIE tartalmi kommunikációs menedzsere közölte, érdemes bekapcsolódni aés frissítésekért. Hozzátette azt is, hogy a közvetítés a világ minden tájáról érkező stúdiók izgalmas játékainak kreatív és egyedi választékát ünnepli.Bővebb tájékoztatás nincs arról, hogy pontosan mit láthatunk, de a várhatóan idén érkező Ghost of Yotei megjelenhet és a Death Stranding 2: On the Beach sem lenne váratlan, de a Hellblade 2-ről is lehet hallani pletykákat. Az érdekesebb PS-címek közé tartozik az Intergalactic: The Heretic Prophet, a Marathon és a Wolverine, amelyekre bár kicsi az esély, de legkésőbb holnap éjszaka okosabb leszünk.