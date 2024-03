Rövid jelentést kaptunk a The Elder Scrolls VI-ról

Telik az idő, az RPG-franchise már a harmincadik évfordulóját ünnepli, a Bethesda pedig egy hosszabb üzenetet tett közzé, amelyben egy nyúlfarknyi információt adott a régóta várt The Elder Scrolls VI -ról.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T ? Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Kerek évfordulót ünneplünk, ugyanis a sorozat első játéka, a The Elder Scrolls: Arena 1994. március 25-én jelent meg. A franchise legutóbbi számozott címe, a The Elder Scrolls V: Skyrim 2011-ben érkezett és a Bethesda szerint több mint 60 millió példányban kelt el. The Elder Scrolls VI -ot a 2018-as E3-on jelentették be egy rövid teaser trailerrel, azóta azonban nem sok hivatalos infó jött a címről. Most, az évforduló kapcsán a Bethesda annyit írt: "Igen, már. Visszatérve Tamrielbe és játszva a korai buildekkel ugyanaz az öröm, izgalom és a kaland ígérete tölt el minket."