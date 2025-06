Respawn veteránok egy Dungeons & Dragons világában játszódó címen dolgoznak

2024 márciusában Stig Asmussen bemutatta a Giant Skull nevű új stúdiót, amelyet a Respawntól való távozása után alapított, ahol a Star Wars Jedi-sorozat mindkét játékát rendezte, most pedig bejelentették, hogy mire számíthatunk.

Tavaly a csapat azt állította , hogy egy akció-kalandjátékon dolgozik, de nem tudtunk meg több részletet egészen a mai napig, amikor a Wizards of the Coast közölte, hogy a fejlesztővel egy Dungeons & Dragons játékon dolgozik együtt.Magáról a játékról keveset árultak el, de azt azért megerősítették, hogy egykészül. Nem tudni, hogyan alakul a fejlesztési ciklus, de kiindulva a Fallen Orderből és Survivorból (sőt, Asmussen a God of War-sorozaton is dolgozott), ez egy ígéretes együttműködésnek tűnik.