Új stúdiót alapítottak a Star Wars Jedi-franchise egykori vezetői

Stig Asmussen, a Star Wars Jedi-sorozat rendezője bejelentette saját stúdiójának, a Giant Skullnak a megalapítását és az is kiderült, hogy a Giant Skull egy AAA egyjátékos központú akció-kalandon dolgozik.

Az új stúdió székhelye Los Angelesben van, de távoli fejlesztőkkel is dolgozik, szerte a világban. Asmussen, - aki tavaly elhagyta a Fallen Order és a Survivor stúdióját, a Respawnt, - az új cég első játékának fejlesztését fogja vezetni, amely azHozzá csatlakozott Jon Carr műszaki igazgató, aki korábban a Survivor technikai igazgatójaként dolgozott; Patrick Murphy művészeti igazgató, aki a Fortnite, a Valorant és a League of Legends művészeti igazgatója volt; valamint Lauren McLemore vezető producer, aki a Fortnite vezető producere volt.Jeff Magers, a két Jedi-cím tervezője is csatlakozik a csapathoz; Brian Campbell animációs igazgató, aki az Epic Games animációs igazgatója volt; és végül Anthony Scott operatív igazgatóként, aki több mint 16 éves tapasztalattal rendelkezik, többek között a Rocksteady Studios csapatainak vezetésében.