Remastert kaphat a Gravity Rush 2

A Gravity Rush-t az azóta bezárt Japan Studio fejlesztette, nagyon stílusos nyitott világgal és még különlegesebb harcrendszerrel rendelkezik és pletykák szerint meglepő módon a második rész kap egy remastert.

Az értesülés egy Orangee nevű megbízható bennfentestől származik, aki korábban már jóval a hivatalos bejelentés előtt kijelentette, hogy készül egy Gravity Rush-film. Most azt állítja, hogy a Gravity Rush 2is, de sok mást nem tudunk a projektről.A Gravity Rush 2 2017-ben jelent meg és feltételezhetően nem volt kereskedelmi siker a kiadó számára. Most azonban, hogy egy film is készül, lehet értelme, hogy ezzel párhuzamosan egy remaster is megjelenjen, Orangee szerint májusban számíthatunk érdemi hírekre.