Legalább 10 filmes projekt készül jelenleg a Sony háza táján

Alaposan belecsapott a Sony a filmes projektek gyártásába, amiről közvetlenül azt követően derült fény, hogy láthattuk a Gran Turismo mozi első kedvcsinálóját , hiszen a csapat néhány fejese rögtön bejelentette, hogy ez még csak a kezdet.

A hírrel maga Sanford Panitch szolgált, aki a Sony Pictures elnökeként elmondta, hogy a vállalat háza táján, melyek között nemcsak egészestés mozikat találhatunk, hanem vegyesen televíziós sorozatokat is.Ezek közül néhányat már ismerünk is, így a The Last of Us, a Horizon Zero Dawn és a Twisted Metal sorozatok már ismertek, akárcsak az élőszereplős God of War, de Gran Turismo film mellett vélhetően jön már egy új Uncharted is, és a háttérben hasonló adaptáció készülhet a Days Gone-ból, a Ghost of Tsushimából és talán a Gravity Rush-ból, balamint a Jak and Daxter-ből is.