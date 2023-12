Pontos volt a szivárogtatás, februárban behajózik a Skull & Bones

Miután már hatszor elhalasztották, a Skull and Bones multiplayer kalózos RPG újra megjelenési dátumot kapott, az időpont megegyezik azzal, amiről múlt héten lehetett hallani, tehát jövő februárban érkezik.

A megjelenési dátum a Ubisoft+ előfizetők számára 2024.lesz - derült ki a The Game Awardson. Azt is megtudtuk, hogy december 15-18. között újabb zárt bétát tartanak, a játék pedig PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re érkezik jövőre.A cím fejlesztése elég hányattatott sorsú, először a 2017-es E3-on mutatták be és akkor 2018-as megjelenésről volt szó, a PC mellett még az előző konzolgenerációra. Azt követően folyamatosan elcsúsztatták , újraindították, közben három különböző kreatív igazgató távozott.A nehézkes feljesztés ellenére itt vagyunk a hetedik bejelentésnél, remélhetőleg ez már nem módosul.

