PlayStation Plus Premiummal ingyen elkezdhető az As Dusk Falls

A PlayStation Plus Premium előfizetők ingyenesen kipróbálhatják az As Dusk Falls -t, az INTERIOR/NIGHT által fejlesztett interaktív dráma első órája szabadon játszható és ha megvásárolnánk, átvihető az előrehaladás.

Az As Dusk Falls két család életét mutatja be évtizedeken keresztül, kezdve egy 1998-as, balul sikerült rablással egy arizonai kisvárosban. Az elágazó történet során a döntéseink nagy hatással vannak a karakterek életére, így több végkimenetel és újrajátszás is lehetséges.A játék egyedül, helyi és online kooperatív módban is játszható, akár 8 felhasználóval, a cím pedig nemrég érkezett meg a Sony konzoljaira és természetesen a haptikus visszajelzést is megkaptuk. Az, a digitális változat mellett tavasszal pedig jön a prémium fizikai kiadás is.