Playstation konzolokon is elérhetővé vált az As Dusk Falls

Az As Dusk Falls Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és PC-n már anno bezsebelte a pozitív véleményekért járó díjakat, immáron azonban a Playstation felhasználók számára is elérhetővé vált, akik most szintén átélhetik ezen kalandos utazás rejtélyeit.

Az INTERIOR/NIGHT néven futó csapat, aki a játék készítéséért felelős, elmondásuk szerint nagy örömmel szolgált számunkra, hogy kiszélesíthetik az alkotásuk elérhetőségét a meglévő platformokra vonatkozóan. Az As Dusk Falls alapjáraton, amely a véletlenek folytán egybefonódik.Mint minden hasonló döntéshozatal alapú produktumban, itt is nagy szerepe lesz annak, hogy adott helyzetekben melyik opciók mellett tesszük le a voksunkat. Vajon önfeláldozók leszünk, vagy inkább az önzés vezérel majd minket?Egy biztos, a hangulatos, korántsem kiszámítható és egyedi történet garantált! A Playstation 4-es és Playstation 5-ös megjelenés örömére kaptunk egy videót is, ami ünnepélyesen emlékeztet minket, hogy most már ezeken a platformokon is átélhetjük ezen lehengerlő és egyben drámai históriát.

