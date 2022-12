Pár hét múlva landol a Steamen a The Division 2

Három évvel azután, hogy kizárólag a Ubisoft Connecten és az Epic Games Storeon elérhető, a The Division 2 hivatalosan is megérkezik a következő hónapban a Steamre, a hivatalos oldala már él és a megjelenés dátuma január 12.

A Ubisoft a közelmúltban, négy év kihagyás után megkezdte játékainak kiadását Steamen, az Assassins Creed Valhalla és az Anno 1800 már a hónap elején landolt ott, a tervek szerint a Watch Dogs Legion január 26-án lesz elérhető a Steamen. A The Division 2 , tehát néhány héttel korábban csatlakozik ésA Ubisoft még 2019-ben kötött megállapodást az Epic Games Store-al, amely lehetővé tette, hogy játékai kizárólag ott jelenjenek meg a Steam áruház helyett. November végén a cég bejelentette, hogy az új év előtt három játékból álló sorozat tér vissza a Steamhez és kiderült, hogy az Assasins Creed Valhalla december 6-án lesz elérhető, ezt követően jelentették be az Anno 1800-at, ami december 8-án tért vissza.A játék Steam oldala szerint azok a játékosok, akik megvásárolják a végső kiadást, azok a The Warlords of New York kiegészítőt, nyolc exkluzív küldetést, The Elite Agent Pack-et, valamint exkluzív hangulatjelet és matricát kapnak az induláskor.