Olümposzi istenként harcolhatunk majd az Overwatch 2 legújabb játékmódjában

Egy új, limitált ideig elérhető játékmóddal bővül majd a második szezonban az Overwatch 2 , az olümposzi isteneknek és a különféle ókori mitológiai lényeknek a mágikus erejét kapják majd meg a multiplayer hero shooter programnak a hősei.

Az Overwatch 2 második szezonja már javában tart, az új hős, Ramattra és a különféle kozmetikai elemek után egy új játékmódot is kapunk hamarosan. Holnap ugyanis elstartol az új Battle for Olympus event, ami egy új játékmódot is hoz magával, amiben mindenki mindenki ellen küzd majd. Ez még önmagában nem lenne érdekes, azt viszont már az, hogy az új játékmódbanWidowmaker medúzaként kővé dermeszti majd az ellenségeit, Junker Queen Zeuszként villámokat szór majd, Pharah a háború isteneként képes lesz mozogni és gyógyulni a végső képességének a használata közben, Lúcio-nak a Soundwave képessége pedig ezúttal stunnol is majd. Érdekesség, hogy a legtöbb gyilkosságot szerző hős saját szobrot kap majd a játékmódnak otthont adó Ilios pályán. Az esemény holnap kezdődik és január 19-ig tart majd.

