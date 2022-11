Ütős gameplay előzetesben villantotta meg a képességeit Ramattra

A hangulatos bemutatkozó videó után a harctéren is megcsodálhatjuk az omnic robotvezér, Ramattra képességeit, játékmenet videót kapott ugyanis a hamarosan érkező hős, a látottak alapján pedig elképesztően szívósnak ígérkezik.

Ramattra a háttérsztoriját bemutató videó után végre a képességeit is megvillantotta, a friss trailerben. Ramattra egy igencsak trükkös karakternek ígérkezik, hiszen két formában jelenik majd meg a harctéren."Normál" állapotban a hős egy pajzsokat használó távolsági karakter, viszont képes felvenni egy úgynevezett "Nemesis" formát, ekkor megnő a mérete, igazi "big bossként" közelharci képességekkel, a puszta öklével tarolja majd le a pályát. Továbbá Ramattra a Ravenous Vortex képességével képes az ellenlábasait lelassítani, emellett még a földhöz is csapja őket.Az ultimate képessége, az Annihilation azonnal "Nemesis" formába alakítja át a hőst, emellett egy energiamezőt hoz létre, ami sebzi a körülötte lévő ellenfeleket. Ramattra december 6-án, az Overwatch 2 második szezonjával debütál majd, a Mikulás az új skinek mellett egy vadiúj hőssel is meglep majd minket, aki a battle pass egyik ingyenes szintjén lesz majd elérhető.

