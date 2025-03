Nyolc játék hagyja el hamarosan a Game Passt

Megerősítést nyert az Xbox Game Pass-ről 2025 márciusában kieső játékok első hulláma, összesen nyolc címtől köszönhetünk el, van közte Spongya Bob, két Yakuza, baseball, Evil West és a Lies of P is.

A Microsoft ismertette a Game Passból ebben a hónapban távozó játékok első csoportját: Lies of P, Evil West, MLB The Show 24, No More Heroes 2, Solar Ash, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Yakuza 5 Remastered és Yakuza 6: The Song of LifeMint mindig, ezek a játékok is legalább 20 százalékos kedvezménnyel elérhetőek a Microsoft áruházában, ezzel együtt pedig még várjuk, hogy megerősítsék a márciusban megjelenő címeket a szolgáltatásban, ami nagy valószínűséggel kedden fog megtörténni, amit már tudunk, az a 33 Immortals és az Atomfall